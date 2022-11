Pep spricht über Barça-Rückkehr

Pep Guardiola hat sich zu einem möglichen Engagement beim FC Barcelona geäußert. Wie der 51-Jährige im Rahmen einer Fußball-Gala in Spanien verriet, wäre er grundsätzlich offen für eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. „Wenn ich das Gefühl habe, wirklich gebraucht zu werden, dann würde ich zurückkommen“, bekräftigte Pep seine Liebe zu den Katalanen. Der Taktikfuchs stellte aber klar: „Aber das ist aktuell nicht der Fall. Sie haben gerade einen Trainer mit großen Fähigkeiten (Xavi, Anm. d. Red.).“

Ihm sei es wichtig, so Pep, dass man nichts erzwingt: „Wenn wir uns eines Tages wiedersehen, dann muss es auf natürliche Weise geschehen“. Als Spieler war der Spanier insgesamt 17 Jahre für die Blaugrana aktiv gewesen, später stand er als Trainer ganze 247 Mal an der katalanischen Seitenlinie. Eine Wiedervereinigung in naher Zukunft ist allerdings unwahrscheinlich, erst vor wenigen Tagen verlängerte Pep seinen Vertrag bei Manchester City. Nun läuft das Arbeitspapier bis zum Jahr 2025.