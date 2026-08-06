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FT-Exklusiv Bundesliga

Gladbach will neuen Abwehr-Hünen

Die Kaderplanung der Bundesligisten läuft auf Hochtouren. Bei Borussia Mönchengladbach könnte sich noch etwas in der Innenverteidigung tun.

von seb_nonda - Tristan Bernert - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Karim Sow (l.) im Zweikampf @Maxppp

Borussia Mönchengladbach könnte sich in der Schweizer Super League bedienen. Nach FT-Informationen zeigen die Fohlen Interesse an Karim Sow vom FC Lausanne Sport. Die mögliche Ablöse für den 23-jährigen Innenverteidiger bewegt sich im Bereich von vier bis fünf Millionen Euro.

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Gladbach ist aber nicht der einzige Klub, der auf den 1,98 Meter großen Abwehrhünen aufmerksam geworden ist. Auch Racing Straßburg, und die Premier League-Klubs Ipswich Town und Hull City sind an Sow dran.

Der Schweizer Innenverteidiger ist noch bis 2028 an Lausanne gebunden. Bei seinem Klub ist er seit der vergangenen Saison im Abwehrzentrum gesetzt. Auch in der bereits gestarteten neuen Schweizer Spielzeit stand Sow bereits zweimal in der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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