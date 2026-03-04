Positive Signale: So kann der Vieira-Coup klappen

Fábio Vieira ist neben Innenverteidiger Luka Vuskovic (18) der Unterschiedsspieler beim Hamburger SV. Doch ebenso wie der junge Kroate ist auch der Portugiese lediglich ausgeliehen – immerhin mit Kaufoption. Die mit dem FC Arsenal vereinbarten 20 Millionen Euro sind zu viel für den Aufsteiger, dennoch machen sich die Rothosen offenbar berechtigte Hoffnung auf einen Verbleib des Spielmachers.

Vieira ist der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive des HSV, sammelte bisher in 20 Einsätzen acht Scorerpunkte. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen des Nordklubs sich Gedanken machen, wie der Linksfuß im Klub gehalten werden könnte. Der 25-Jährige selbst macht Hoffnung, wie die ‚Sport Bild‘ beschreibt.

Viele Argumente Pro HSV

Die guten Leistungen im HSV-Trikot hatten zuletzt sogar Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez auf den Plan gerufen, der 25-malige U21-Nationalspieler hat Chancen auf ein WM-Ticket im Sommer. Der Last-Minute-Wechsel in die Hansestadt hat die Karriere des Edeltechnikers wiederbelebt.

Dieser fühle sich laut dem Fachmagazin zudem extrem wohl in der Bundesliga, seine Familie vor allem auch in Hamburg. Dort gibt es eine große portugiesische Community. Ebenso wie das stets ausverkaufte Volksparkstadion ein Faustpfand, in das auch der Klub große Hoffnung steckt.

Alternativer Plan

Das Ziel ist daher klar: Je deutlicher sich der Spieler zu seinem Leihklub bekennt und das auch gegenüber den Gunners betont, desto größer könnten die Chancen sein, dass sich die Londoner für Nachverhandlungen öffnen. Laut ‚Sport Bild‘ schwebt dem HSV eine Summe zwischen zehn und zwölf Millionen Euro für Vieira vor.

Noch im März oder Anfang April wollen sich die Verantwortlichen des Aufsteigers daher mit der Berateragentur des Spielers zusammensetzen und sich über eine gemeinsame Vorgehensweise abstimmen. Die Frist für die Kaufoption läuft zwischen Mitte Mai und Mitte Juni ab.

Vieira war 2022 für 35 Millionen Euro vom FC Porto nach London gewechselt und steht nur noch bis 2027 bei Arsenal unter Vertrag. Nach London möchte der Offensivspieler jedoch nicht wieder zurück.