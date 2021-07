West Ham: Areola im Anflug

Alphonse Areola setzt seine Karriere aller Voraussicht nach in der Premier League fort. Wie die ‚L‘ Équipe‘ berichtet, steht der Torwart von Paris St. Germain vor dem Wechsel zu West Ham United. Der Franzose befinde sich bereits in London, um in Kürze den Medizincheck zu absolvieren. Für den Anschluss bestehe eine Kaufoption.

In der vergangenen Saison spielte der 28-Jährige auf Leihbasis für den FC Fulham. Für den Premier League-Absteiger kam Areola in 37 Pflichtspielen zum Einsatz. Vor einigen Wochen hatte unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato exklusiv berichtet, dass West Ham an einer Leihe arbeitet.