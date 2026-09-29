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Offiziell 1. Liga

Gisdol hat unterschrieben

von Tom Steinmetzler
1 min.
Markus Gisdol schaut aufs Spielfeld @Maxppp

Markus Gisdol ist neuer Trainer bei CSKA Sofia. Der 57-Jährige übernimmt den amtierenden bulgarischen Pokalsieger mindestens bis zum Ende der laufenden Saison. Sein Vertrag bei CSKA beinhaltet außerdem die Option auf ein weiteres Jahr.

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Gisdol übernimmt die Mannschaft auf dem zweiten Tabellenplatz. Das Team nimmt zudem in diesem Jahr an der Conference League teil. In der Bundesliga trainierte Markus Gisdol schon die TSG Hoffenheim, den Hamburger SV und den 1. FC Köln. Im vergangenen Jahr wurde er beim türkischen Klub Kayserispor bereits nach drei Monaten und acht Spielen ohne Sieg entlassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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