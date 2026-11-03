Andrich über geplatzten Transfer

Robert Andrich hat bestätigt, dass im Sommer konkret ein Abschied von Bayer Leverkusen im Raum stand. „Nachdem der Verein mir gesagt hat, dass ich mich bewusst umschauen soll, weil die sportliche Situation schwierig sein würde, hat man sich natürlich mal etwas intensiver umgeschaut, als es vielleicht vorher der Fall war“, so der 32-Jährige im Podcast ‚Kerners 11‘, „wir haben uns intensiv nach einem neuen Verein umgeschaut, weil mein sportlicher Anspruch einfach zu hoch ist.“

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Dieser Anspruch sei dann aber auch der Grund gewesen, warum er in Leverkusen geblieben ist: „Beispielsweise zu einem Bundesligisten zu gehen, der gegen den Abstieg spielt, hat sich für mich in diesem Moment nicht richtig angefühlt.“ Nach einer Aussprache mit der Sportlichen Leitung sieht sich Andrich nun als „vollwertiges Teil des Teams“. Er wolle „Gas geben und versuchen, auf Einsatzminuten zu kommen. Und so wird es weiter bleiben“.