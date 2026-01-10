Bundesliga
Drei Klubs wollen Freiburgs Ogbus
@Maxppp
Die Entwicklung von Bruno Ogbus beim SC Freiburg stagniert, drei Vereine wollen offenbar daraus Kapital schlagen. Nach ‚Sky‘-Informationen bemühen sich der VfL Bochum, die SpVgg Greuther Fürth und der FC Luzern um eine Leihe des 20-jährigen Verteidigers.
Unter der Anzeige geht's weiter
Vergangene Saison kam Ogbus zu seinen ersten Bundesligaminuten. In der Hinrunde der laufenden Spielzeit addierten sich jedoch keine hinzu. Der Schweizer hat ausschließlich für Freiburgs zweite Mannschaft in der Regionalliga gespielt.
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden