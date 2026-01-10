Drei Klubs wollen Freiburgs Ogbus

Die Entwicklung von Bruno Ogbus beim SC Freiburg stagniert, drei Vereine wollen offenbar daraus Kapital schlagen. Nach ‚Sky‘-Informationen bemühen sich der VfL Bochum, die SpVgg Greuther Fürth und der FC Luzern um eine Leihe des 20-jährigen Verteidigers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vergangene Saison kam Ogbus zu seinen ersten Bundesligaminuten. In der Hinrunde der laufenden Spielzeit addierten sich jedoch keine hinzu. Der Schweizer hat ausschließlich für Freiburgs zweite Mannschaft in der Regionalliga gespielt.