Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Drei Klubs wollen Freiburgs Ogbus

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Bruno Ogbus im SCF-Trikot @Maxppp

Die Entwicklung von Bruno Ogbus beim SC Freiburg stagniert, drei Vereine wollen offenbar daraus Kapital schlagen. Nach ‚Sky‘-Informationen bemühen sich der VfL Bochum, die SpVgg Greuther Fürth und der FC Luzern um eine Leihe des 20-jährigen Verteidigers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vergangene Saison kam Ogbus zu seinen ersten Bundesligaminuten. In der Hinrunde der laufenden Spielzeit addierten sich jedoch keine hinzu. Der Schweizer hat ausschließlich für Freiburgs zweite Mannschaft in der Regionalliga gespielt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Super League
Freiburg
Bochum
Greuther Fürth
Luzern
Bruno Ifechukwu Ogbus

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Super League Super League
Freiburg Logo SC Freiburg
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Greuther Fürth Logo Greuther Fürth
Luzern Logo Luzern
Bruno Ifechukwu Ogbus Bruno Ifechukwu Ogbus
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert