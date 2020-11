Deutschland - Ukraine: Die Experimente sind vorbei

Allzu viele Möglichkeiten, bis zur Europameisterschaft im kommenden Jahr Neues auszuprobieren, hat Joachim Löw nicht mehr. Das ist dem Bundestrainer mit Blick auf die anstehenden Nations League-Partien gegen die Ukraine (Samstag, 20:45 Uhr) und Spanien (Dienstag 20:45 Uhr) klar, wie er auf der heutigen Pressekonferenz mitteilte: „Jetzt werden wir natürlich die beiden Spiele nutzen, danach ist erstmal eine längere Pause.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Weg von der Dreierkette

Hinsichtlich des Systems wird Löw wieder zur Viererkette zurückkehren, die zuletzt im Oktober beim 3:3 gegen die Schweiz zum Einsatz kam. „Jetzt geht’s wieder ein bisschen darum, wie kann man ein bisschen die Balance finden zwischen hohem Risiko und ganz hohem Verteidigen“, so Löw, der von der Dreierkette als „Wenn-dann-Strategie“ sprach.

„Intern für mich und auch der Mannschaft werde ich ganz klar das Ziel ausgeben zu gewinnen“, kündigte der 60-Jährige an, „die Mannschaft ist wieder vollzählig.“ Viele Stammkräfte sind wieder mit dabei. Löw wird auf den Temposturm bestehend aus Timo Werner, Leroy Sané und Serge Gnabry setzen: „Man kann sicherlich davon ausgehen, dass die drei morgen beginnen.“

Sonderlob für Neuhaus

In der Schaltzentrale im Mittelfeld wird Ilkay Gündogan wie bereits gegen Tschechien (1:0) starten. Auch Florian Neuhaus darf sich Hoffnungen auf einen weiteren Startelfeinsatz machen. Löw sprach dem umworbenen Gladbach-Profi ein Sonderlob aus: „Flo Neuhaus hat uns alle in den zwei Spielen sehr zufriedengestellt. Das ist ein Spieler, dem gehört die Zukunft. In der Zentrale sind wir insgesamt so besetzt, dass es für einen Trainer sehr zufriedenstellend ist.“

So könnte Deutschland spielen