Konkrete Gespräche: Stage forciert Werder-Abgang

Bei seinem Wechsel vor vier Jahren aus Kopenhagen an die Weser war Jens Stage eigentlich nicht unbedingt fürs Toreschießen vorgesehen. Doch schon zum zweiten Mal in Folge ist der Däne der mit zehn Saisontoren der beste Torjäger des SV Werder Bremen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit seiner offensiven Durchschlagskraft, aber auch mit seiner Defensivarbeit und damit einhergehend seiner Flexibilität macht sich Stage attraktiv für potenzielle neue Arbeitgeber. Die TSG Hoffenheim hatte zuletzt schon Interesse angemeldet und will jetzt Nägel mit Köpfen machen. Wie ‚Sky‘ berichtet, führt Stage bereits konkrete Gespräche mit der TSG.

Eine Einigung zwischen den beiden Parteien gebe es noch nicht, der 29-Jährige würde den Wechsel nach Sinsheim aber gerne vollziehen. Der zentrale Mittelfeldspieler steht zwar noch bis 2028 bei Werder unter Vertrag, könnte bei Hoffenheim aber Europa League spielen. Die TSG sieht in Stage den perfekten Ersatz für Grischa Prömel (31), der sich ablösefrei dem VfB Stuttgart anschließt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (9:36 Uhr): Der ‚Bild‘ zufolge stehe eine Übereinkunft zwischen der TSG und Stage kurz bevor. Allerdings ist damit längst nicht gesagt, dass der Wechsel auch über die Bühne geht, immerhin wäre Werder nur bei einem guten Angebot verkaufsbereit. Die Hoffenheimer wiederum wollen für den fast 30-Jährigen keine „hohe Summe“ ausgeben.