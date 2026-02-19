Champions League: Die FT-Topelf der Playoff-Hinspiele

Spieler des Spieltags: Anthony Gordon

Beim 6:1-Auswärtserfolg von Newcastle United gegen Qarabag Agdam stach vor allem Anthony Gordon heraus. Der 24-jährige Engländer erzielte vier Tore in einer Halbzeit und trug sich in die Geschichtsbücher der Champions League ein. Gordon ist nach Luiz Adriano (2014 für Shakthar Donetsk gegen BATE Borisov) erst der zweite Spieler, dem dieses Kunststück gelang.

Die FT-Topelf

