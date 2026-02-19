Menü Suche
Kommentar
Champions League: Die FT-Topelf der Playoff-Hinspiele

Für die deutschen Teams lief es in den Playoff-Hinspielen optimal. Borussia Dortmund (2:0 gegen Atalanta Bergamo) und Bayer Leverkusen (2:0 gegen Olympiakos Piräus) gestalteten ihre Partien siegreich und sind jeweils in der FT-Topelf vertreten. Den Spieler des Spieltags stellt jedoch ein anderes Team.

von Die Redaktion
1 min.
Champions League Topelf @Maxppp

Spieler des Spieltags: Anthony Gordon

Beim 6:1-Auswärtserfolg von Newcastle United gegen Qarabag Agdam stach vor allem Anthony Gordon heraus. Der 24-jährige Engländer erzielte vier Tore in einer Halbzeit und trug sich in die Geschichtsbücher der Champions League ein. Gordon ist nach Luiz Adriano (2014 für Shakthar Donetsk gegen BATE Borisov) erst der zweite Spieler, dem dieses Kunststück gelang.

Newcastle United
⚽️⚽️⚽️⚽️

A fantastic four for @anthonygordon! ⚡️
Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler der Playhoff-Hinspiele in der Champions League?
- Ende in 2 Tagen
Die Ergebnisse im Überblick

  • Galatasaray - Juventus Turin 5:2
  • AS Monaco - PSG 2:3
  • Benfica - Real Madrid 0:1
  • Borussia Dortmund - Atalanta 2:0
  • Qarabag - Newcastle United 1:6
  • FC Brügge - Atlético Madrid 3:3
  • FK Bodö/Glimt - Inter Mailand 3:1
  • Olympiakos - Bayer Leverkusen 0:2
veröffentlicht am
