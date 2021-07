Schalke-Sorgen: Sanés Karriere vor dem Aus?

Salif Sané musste aufgrund von Knieproblemen aus dem Trainingslager des FC Schalke abreisen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, „befürchtet der eine oder andere auf Schalke sogar eine Sportinvalidität des 30-Jährigen.“ Ein Horrorszenario für den Innenverteidiger und seinen Arbeitgeber.

Nach intensiven Trainingseinheiten im österreichischen Mittersill entschieden sich die Verantwortlichen der Königsblauen gemeinsam mit der medizinischen Abteilung, Sané für tiefergehende Untersuchungen abreisen zu lassen.

Beide Knie angeschlagen

Mit dem Ziel, Sané für die anstehende Spielzeit in eine körperliche Verfassung zu bringen, die es ihm erlaubt, eine tragende Rolle in der zweiten Liga zu spielen, ließ man den Spieler an seine Belastungsgrenzen und offenbar darüber hinausgehen. Das Ergebnis sind nun Probleme mit dem rechten Knie. In der Vergangenheit war es das linke, das regelmäßig für Rückschläge sorgte.

Trainer Dimitrios Grammozis muss ein bitteres Fazit ziehen: „Das Knie hat im Moment nicht die Stabilität, um Höchstbelastungen standzuhalten.“ Damit fällt höchstwahrscheinlich auch ein Verkauf des 1,96 Meter großen Senegalesen flach. Für Spieler und Klub beginnt nun die Phase des Bangens, während man die Ergebnisse der Untersuchungen abwartet.