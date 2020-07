Barça-Profis wollen Kluivert | Cavani zu Weigl?

Folgt Kluivert auf Setién?

Die Uhr von Quique Setién (61) beim FC Barcelona läuft ab. In der anstehenden Champions League-Runde im August darf der 61-Jährige noch auf der Trainerbank Platz nehmen, danach dürfte Schluss sein. Laut ‚Mundo Deportivo‘ Wunschtrainer der Barça-Profis: Patrick Kluivert (44). Der ehemalige Blaugrana-Stürmer soll hohes Ansehen in der katalanischen Kabine genießen, berichtet das vereinsnahe Fachblatt.

Schlägt Benfica bei Cavani zu?

Wohin verschlägt es Edinson Cavani (33)? Fest steht nur: Der nun vereinslose Mittelstürmer aus Argentinien will in Europa bleiben und bei einem ambitionierten Klub auf Torejagd gehen. Dies lässt offenbar Benfica Lissabon von einem echten Coup träumen. Der portugiesische Hauptstadtklub würde Cavani der ‚Record‘ zufolge nur zu gern unter Vertrag nehmen. Größtes Problem: Das Gehalt.

Monaco-Hoffnungsträger Kovac

Niko Kovac (48) steht vor einem Engagement bei der AS Monaco. Anlässlich dessen widmet die ‚L’Équipe‘ dem Klub aus dem Fürstentum ihre Titelstory. Der ehemalige Trainer des FC Bayern soll derjenige sein, der die „ständige Revolution“ bei der AS beenden und für Kontinuität sorgen soll. Der Ligue 1-Vertreter steht vor dem fünften Trainerwechsel seit Sommer 2018. Und auch was den Spielerkader angeht, ist viel Bewegung drin bei den Monegassen.