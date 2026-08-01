Premier League
48 Millionen: Sangaré-Deal perfekt
@Maxppp
Mamadou Sangaré wechselt auf die Insel. Vom RC Lens geht es für den Mittelfeldakteur zum FC Brentford, der für die Dienste des malischen Nationalspielers 48 Millionen Euro überweist (FT berichtete).
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Ready to write a new chapter in your story, Mamadou 🇲🇱🌟 pic.twitter.com/7J94Vn9a2D— Brentford FC (@BrentfordFC) August 1, 2026
Sangaré war im vergangenen Sommer für acht Millionen Euro von Rapid Wien nach Lens gewechselt. Der Ligue 1-Vertreter verbucht also ein sattes Transferplus von 40 Millionen Euro. In Brentford unterschreibt der 24-Jährige bis 2031.
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