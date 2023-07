Saudi-Interesse an Gikiewicz

Rafal Gikiewicz könnte sich in die Riege der Spieler einreihen, die in diesem Sommer den Weg nach Saudi-Arabien einschlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigen Al Nassr und Al Hilal konkretes Interesse am 35-jährigen Torhüter, der bis Ende Juni noch beim FC Augsburg unter Vertrag stand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide Vereine sollen ein Angebot für den polnischen Keeper vorbereiten. Bislang spielte der exzentrische Torwart ausschließlich in Polen und Deutschland. Insgesamt stehen 316 Pflichtspiele für Gikiewicz zu Buche, davon hielt er in 101 Partien seinen Kasten sauber.

Lese-Tipp

Milinkovic-Savic in die Wüste