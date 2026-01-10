Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Guendouzi-Nachfolger: Lazio verpflichtet Taylor

von Daniel del Federico
1 min.
Kenneth Taylor im Einsatz für Ajax @Maxppp

Kenneth Taylor soll bei Lazio Rom die Lücke schließen, die Matteo Guendouzi (26) durch seinen Abgang zu Fenerbahce aufgerissen hat. Wie die Römer offiziell mitteilen, wechselt der 23-Jährige von Ajax Amsterdam in die italienische Hauptstadt. Für die Dienste des niederländischen Nationalspielers zahlen die Biancocelesti eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen um weitere zwei Millionen Euro ansteigen kann. Der Mittelfeldakteur unterzeichnet einen Vertrag bis 2030.

Taylor stammt aus der Jugendakademie von Ajax Amsterdam und durchlief dort sämtliche U-Mannschaften. Seit seinem Profidebüt im Jahr 2019 absolvierte der Rechtsfuß insgesamt 184 Pflichtspiele für den niederländischen Rekordmeister, in denen er 36 Tore erzielte.

