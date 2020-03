Offiziell: Auch Revierderby ohne Fans

Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag (15:30 Uhr) wird ohne Zuschauer ausgetragen. Die Stadt Dortmund teilte am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz mit, dass der Signal Iduna Park in Folge der Ausbreitung des Coronavirus‘ leer bleiben muss.

Am morgigen Mittwoch wird das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (18:30 Uhr) zum ersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte. Dortmund gastiert ebenfalls am Mittwoch in der Champions League bei Paris St. Germain – auch hier werden die Zuschauer draußen bleiben müssen.