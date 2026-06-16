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Offiziell La Liga

Schnäppchen-Neuzugang für Sevilla

von Simon Martis - Quelle: sevillafc.es
Arouna Sangante im Einsatz für Le Havre @Maxppp

Der FC Sevilla hat die Verpflichtgung von Arouna Sangante offiziell bekanntgegeben. Der 24-jährige Senegalese wechselt ablösefrei vom AC Le Havre nach Andalusien und unterschreibt einen Vertrag bis 2031.

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Sangante gehörte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal des französischen Erstligisten und absolvierte 28 Pflichtspiele. Dabei kam der Defensivspieler sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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