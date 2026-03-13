Menü Suche
ManCity: Ein Sommertransfer schon sicher?

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Manchester City will im kommenden Wechselfenster anscheinend unbedingt einen neuen Mittelfeldspieler an Bord holen. Fabrizio Romano geht davon aus, dass sich die Skyblues auf dieser Position im Sommer definitiv verstärken werden.

Zu den Kandidaten gehört Elliot Anderson (23) von Ligarivale Nottingham Forest, der unter anderem auch von Manchester United umgarnt wird und knapp 80 Millionen Euro kosten soll. Derweil wird Felix Nmecha (25) nach seiner BVB-Vertragsverlängerung wohl vorerst kein Thema mehr bei City sein.

