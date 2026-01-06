XXL-Vertrag: Rosenior übernimmt bei Chelsea

Im Rennen um den vakanten Posten des Cheftrainers beim FC Chelsea geht Liam Rosenior als Sieger hervor. Der 41-jährige Engländer verlässt Racing Straßburg und schließt sich den Blues in der Premier League an. Rosenior wird von den Londonern mit einem Vertrag bis 2032 ausgestattet.

Harte Verhandlungen mussten die Funktionäre wohl nicht führen, um den Standortwechsel des Trainers über die Bühne zu bringen. Beide Vereine gehören dem Konzern BlueCo an, dementsprechend wirkt der Klubwechsel für Rosenior wie eine Beförderung. In Straßburg stand der gebürtige Londoner von 2024 an für 62 Pflichtspiele an der Seitenlinie

Rosenior betont: „Ich fühle mich sehr geehrt, zum Cheftrainer des Chelsea Football Club ernannt worden zu sein. Dieser Verein hat einen einzigartigen Geist und eine stolze Geschichte voller Pokale. Meine Aufgabe ist es, diese Identität zu bewahren und ein Team aufzubauen, das diese Werte in jedem Spiel widerspiegelt, während wir weiterhin Pokale gewinnen. Diese Rolle zu übernehmen bedeutet mir sehr viel, und ich möchte allen Beteiligten für diese Chance und ihr Vertrauen in mich danken.“

In England ist Rosenior kein unbeschriebenes Blatt. In der Vergangenheit hatte er bereits Derby County übergangsweise und Hull City in voller Verantwortung trainiert. Anschließend folgte der Wechsel nach Frankreich, wo er zum ersten Mal in der Karriere einen Erstligisten betreute. Jetzt folgt der große Sprung zum Traditionsklub Chelsea.