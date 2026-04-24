Liverpool zieht bei Diomande nach
Yan Diomande ist der große Shootingstar der laufenden Bundesliga-Saison. Nun sind mal wieder neue Meldungen über ihn im Umlauf.
Nicht nur Paris St. Germain hat sich mit Vertretern von Yan Diomande (19/RB Leipzig) zur Auslotung einer Zusammenarbeit getroffen. Nach Informationen der ‚Bild‘ sind auch Mittelsmänner des FC Liverpool an die Spielerseite herangetreten, um einen Transfer voranzutreiben.
Zu den Interessenten gehören darüber hinaus unter anderem der FC Bayern sowie der FC Barcelona. Die Leipziger würden den eleganten Dribbler gerne über den Sommer hinaus halten – möglicherweise mit Ausstiegsklausel und Gehaltserhöhung.
Laut der ‚Bild‘ wäre zudem möglich, dass RB den Verkauf dieses Jahr für mindestens 100 Millionen Euro abwickelt, Diomande aber trotzdem eine weitere Saison an Bord bleibt und erst 2027 wechselt.
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