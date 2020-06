Bayers Rechtsverteidiger-Suche: Der Haken bei Tavares

Bereits am vergangenen Samstag waren erste Gerüchte um Bayer Leverkusen und Tomás Tavares aufgekommen. Die Verantwortlichen der Werkself sollen laut portugiesischen Medien bei Benfica Lissabon Informationen zur Verfügbarkeit des 19-jährigen Rechtsverteidiger-Talents eingeholt haben.

Was sie dabei in Erfahrung gebracht haben, wird ihnen wohl eher nicht gefallen haben. Laut dem ‚kicker‘ fordert Benfica 20 bis 25 Millionen Euro für Tavares, der in Leverkusen einer von mehreren Kandidaten sein soll. Keine unfaire Forderung angesichts der Ausstiegsklausel in Höhe von 88 Millionen in dessen bis 2024 laufenden Vertrag, für Bayer aber wohl trotzdem zu viel.

Wichtige Champions League-Millionen

Das liegt auch daran, dass die Werkself den erneuten Einzug in die Champions League zu verpassen droht. Nach der 0:2-Niederlage bei Hertha BSC ist die Mannschaft von Peter Bosz auf den fünften Platz abgerutscht.

Geschäftsführer Rudi Völler bestätigt: „Wenn wir nicht in die Champions League kommen, wird es auf dem Transfermarkt im Sommer für uns auch etwas ruhiger. Es muss alles bezahlbar sein.“

Ein Hoffnungsschimmer bleibt: Wenn es über die Bundesliga nicht klappt, könnte Bayer die Königsklasse im August über den Umweg Europa League-Sieg erreichen. Dort ist die Bosz-Elf nach wie vor im Rennen – und kann sich darauf verlassen, dass kein Spieler vorzeitig zu einem anderen Klub wechseln wird. „Das wird es bei uns nicht geben. Das gilt generell für alle Spieler“, stellt Völler klar.