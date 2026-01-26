Vier Neue für Barça | Slots grausame Zahlen

Talente-Shopping katalanischer Art

Eigentlich wollte der FC Barcelona angesichts des eher kleinen Kaders in diesem Winter für den laufenden Meisterschaftskampf und den Angriff auf die Champions League-Trophäe noch einmal personell nachrüsten. Mit einem Blick auf die vereinseigenen Finanzen reichte es dann ‚nur‘ für eine Leihe von João Cancelo (31/Al Hilal). Weitere Neuzugänge für die erste Mannschaft werden nicht erwartet. Dafür schlägt Barça bei einigen Talenten zu. Vier vielversprechende Youngster sollen Medienberichten zufolge zeitnah in Katalonien aufschlagen.

Unter anderem die ‚Sport‘ und die ‚Mundo Deportivo‘ zählen auf: Mittelstürmer Hamza Abdelkarim (18) gilt als eines der größten Talente Afrikas und auch der FC Bayern, Manchester City und der AC Mailand hatten Interesse. Der Ägypter entschied sich jedoch für Barça und kommt per Leihe mit Kaufoption von Al Ahly FC. Dazu sichern sich die Blaugrana auch Flügelspieler Ajay Tavares (16/Norwich City) und arbeiten an dem Transfer von Innenverteidiger Juwensley Onstein (18/KRC Genk). Der uruguayische Linksverteidiger Patricio Pacífico (19/Defensor FC) wird zunächst ausgeliehen, Barça sichert sich jedoch auch hier eine Kaufoption.

Meistertrainer unter Druck

Dem FC Liverpool will in der Premier League einfach nichts gelingen. Nach einer erneut enttäuschenden Vorstellung verloren die Reds am Samstagnachmittag mit 2:3 gegen den FC Bournemouth und die Kritiker von Meistertrainer Arne Slot werden immer lauter. „Während Liverpools Leistungen in der Champions League etwas besser sind und das Team kurz davor steht, unter den ersten Acht zu landen, sind die Fans zunehmend desillusioniert von Slot“, so der ‚Standard‘. „Der 47-jährige läuft Gefahr, entlassen zu werden, nachdem seine Mannschaft erneut eine Niederlage hinnehmen musste“, konstatiert die ‚Sun‘.

Slot selbst reagierte in der vergangenen Woche erst mit Humor, nach dem Spiel zeigte er sich jedoch zerknirscht, weigerte sich jedoch, der Mannschaft die Schuld zu geben. Vielmehr deutete er an, dass Liverpools voller Terminplan Schuld ist: „Wenn man nach einem 2:0-Rückstand zurückkommt, so viel rennt wie wir und in der Nachspielzeit wieder ein Gegentor kassiert, ist es in der Tat ein grausames Spiel.“ Liverpool hat nach fünf Siegen am Stück zu Saisonbeginn nur fünf seiner letzten 18 Premier-League-Spiele gewonnen. Xabi Alonso (zuletzt Real Madrid) wird bereits als Nachfolger des Niederländers ins Spiel gebracht. Angeblich gab es bereits einen Austausch zwischen den Liverpooler Verantwortlichen und dem Berater des ehemaligen Leverkusen-Coaches.