Oranje erkundigt sich nach Guardiola

Auf der Suche nach einer zukünftigen Lösung für den Trainerposten hat der niederländische Fußballverband offenbar Pep Guardiola (51) ins Auge gefasst. Im Umfeld des aktuellen Coachs von Manchester City habe sich Oranje bereits umgehört, berichtet der ‚Daily Mirror‘.

Bis 2023 ist Guardiola vertraglich noch an die Citizens gebunden. Wie es im Anschluss weitergeht, steht in den Sternen. Aktueller Bondscoach ist Louis van Gaal, nach der WM in Katar ist für den bereits 70-Jährigen aber aller Voraussicht nach Schluss.