Paukenschlag: Gruda zurück in die Bundesliga

Mit herausragenden Leistungen für Mainz 05 hatte sich Brajan Gruda auf den Wunschzettel der Bundesliga-Elite gespielt, entschied sich aber vor eineinhalb Jahren für den Sprung in die Premier League zu Brighton & Hove Albion. Über 30 Millionen Euro Ablöse flossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort stagniert aktuell die Entwicklung. Da der Offensivspieler aber den WM-Traum nicht aufgeben will, kommt es nun zur Bundesliga-Rückkehr. Gruda wechselt per Leihe zu RB Leipzig. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht.

Der Neuzugang erklärt: „Ich wollte unbedingt zu RB Leipzig wechseln, als klar war, dass für mich ein Winterwechsel möglich ist. RBL ist zum einen ein absoluter Topclub in Deutschland, zum anderen passt der Spielstil perfekt zu mir.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gruda steht noch bis 2028 in Südengland unter Vertrag. In der laufenden Saison sammelte der 21-Jährige zwar 18 Pflichtspiele, stand dabei aber nur rund 700 Minuten auf dem Platz.

Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer betont: „Als sich die Möglichkeit ergeben hat, Brajan jetzt zu leihen, waren wir sofort Feuer und Flamme. Wir haben ihn schon seit mehreren Jahren auf dem Schirm und hätten ihn 2024 gern nach Leipzig geholt. Auch danach ist der Kontakt nie abgerissen. Umso glücklicher sind wir jetzt, auch wenn es sich zunächst um eine Leihe handelt. Wir sehen Brajan auf der Acht und der Zehn, wo er uns noch mehr Möglichkeiten gibt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gruda bringe „einen guten Speed mit, ist technisch versiert und kreativ, hat dazu eine starke Ballkontrolle. Mit seiner Einstellung, seinem Einsatz und seiner Physis passt er auch im Defensivverhalten zu unserem Stil. Er hat in der Premier League regelmäßig gespielt, insofern ist er fit und wird kaum Eingewöhnungszeit benötigen.“