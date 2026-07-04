Platz 3: Marc Cucurella (27/Spanien)

In Deutschland nicht ganz so beliebt, macht Marc Cucurella seinen Wert für das spanische Nationalteam Partie um Partie deutlich. Gegen Österreich (3:0) war der offensive Linksverteidiger an zwei Toren direkt beteiligt und hatte auch beim dritten Treffer seine Füße entscheidend im Spiel. Sein eigenes Tor wurde wegen eines vorangegangenen Foulspiels nicht anerkannt. Dennoch ein großartiges Spiel des Neu-Madrilenen.

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Platz 2: Kylian Mbappé (27/Frankreich)

Krönt sich Kylian Mbappé bei seiner dritten WM zum zweiten Mal zum Weltmeister? Der Kapitän der Franzosen geht beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA voran und steht nach vier Spielen bei sechs Toren und zwei Vorlagen. Beim 3:0-Sieg gegen Schweden war der Angreifer immer anspielbar, arbeitete viel und belohnte sich mit einem Doppelpack.

Platz 1: Youri Tielemans (29/Belgien)

Die belgische Nationalmannschaft stand gegen den Senegal bis tief in die Schlussphase hinein mit dem Rücken zur Wand. Nachdem Romelu Lukaku in der 86. Minute den Anschluss erzielt hatte, köpfte Youri Tielemans drei Minuten später zum umjubelten 2:2 ein. Auch in der Verlängerung ging der Kapitän der Roten Teufel selbstbewusst voran, holte in der Nachspielzeit den Elfmeter heraus und verwandelte diesen zum 3:2. Sein nervenstarker Strafstoß in den Winkel bringt ihm Platz eins im FT-Ranking.