BVB-Zukunft: Hat sich Kobel entschieden?

Zeitnah will Borussia Dortmund an Gregor Kobel (28) herantreten, um eine Vertragsverlängerung über 2028 hinaus voranzutreiben. Und der Stammkeeper selbst kann sich eine langfristige Weiterführung der Zusammenarbeit offenbar gut vorstellen.

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Gegenüber der ‚Sport Bild‘ lässt der Schweizer (30 Länderspiele) durchblicken: „Ich bin superhappy beim BVB, es macht mir großen Spaß, für diesen Klub und vor diesen Fans zu spielen. Natürlich kann ich es mir sehr gut vorstellen, noch lange hier zu spielen.“

Kobel steht seit 2021 an der Strobelallee zwischen den Pfosten. Seine guten Leistungen rufen regelmäßig interessierte Topklubs auf den Plan. Im Sommer war Newcastle United dran, zuletzt wurde er angeblich bei Real Madrid angeboten.

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„Abgang kein Thema“

Davon will Kobel aber nichts wissen: „Ganz ehrlich: Mit Gerüchten beschäftige ich mich überhaupt nicht. Ich bin zu einhundert Prozent beim BVB, alles andere lenkt ab. Ein Abgang im vergangenen Sommer war für mich null Komma null ein Thema.“

Ob die Parteien letztlich auf einen Nenner kommen, wird sich erst in den Verhandlungen herausstellen. Die Vorzeichen stehen aber nicht schlecht.

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Übrigens: Neben Kobel wollen die BVB-Verantwortlichen zeitnah auch die Gespräche mit Waldemar Anton (30) und Julian Ryerson (28) aufnehmen, die ebenfalls bis 2028 unter Vertrag stehen und von einer Verlängerung überzeugt werden sollen.