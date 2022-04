Núñez-Poker: Benfica-Coach hofft auf Félix-Ablöse

Sollte Darwin Núñez im Sommer Benfica Lissabon verlassen, hoffen die Portugiesen auf den nächsten Ablöserekord. „Bei dem, was er zeigt, ist es klar, dass er das Interesse anderer Vereine geweckt hat. Und natürlich wird die Zeit kommen, dass er geht“, gibt sich Benfica-Interimstrainer Nélson Veríssimo gegenüber dem portugiesischen Kabelsender ‚Sport TV‘ wenig optimistisch und hofft: „Was die Zahlen angeht, hoffe ich als Benfica-Fan, dass er in etwa die Ablöse von João Félix erreichen wird. Es ist aber nicht an mir, diese Zahlen nennen.“

2019 hatte Atlético Madrid fast 130 Millionen für Félix an Benfica überwiesen. Ein Jahr später wechselte Núnez von UD Alméria in die portugiesische Hafenstadt. Dort entwickelte sich der Uruguayer zu einem der besten Mittelstürmer des Kontinents. In der laufenden Saison erzielte er in 36 Pflichtspielen herausragende 31 Tore. Hinzu kommen vier Vorlagen. Vor allem die englische Premier League soll die 22-jährige Sturmkante auf dem Zettel haben.