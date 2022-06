Budget steht fest: So plant PSG den Angriff auf die Champions League

Offiziell ist er noch gar nicht da, seine Arbeit bei Paris St. Germain hat Luís Campos dennoch bereits aufgenommen. Der 57-Jährige ist der designierte neue Sportdirektor des französischen Hauptstadtklubs und soll das schaffen, woran der scheidende Leonardo scheiterte: Eine Mannschaft zusammenstellen, die die Champions League gewinnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Campos das richtige Gespür bei der Kaderzusammenstellung hat, stellte der Portugiese bereits in der Vergangenheit unter Beweis. Bei der AS Monaco etwa, die mit einer größtenteils unter seiner Verantwortung zusammengestellten Mannschaft, bis ins Halbfinale der Königsklasse vorstieß. Oder beim OSC Lille, bei dem er den Grundstein für die Überraschungsmeisterschaft 2021 legte.

45 Millionen bleiben

In Paris wird Campos deutlich mehr Geld zur Verfügung stehen als bei seinen vorherigen Stationen – aber offenbar auch weniger, als anderen PSG-Sportdirektoren vor ihm. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge plant PSG für den Sommer mit einem Transferbudget von 80 Millionen Euro. 35 Millionen wurden davon bereits in die Festverpflichtung von Leih-Linksverteidiger Nuno Mendes (19/Sporting Lissabon) gesteckt. Bleiben 45 Millionen für Campos.

Dass es nicht mehr sind, liegt unter anderem an der kostspieligen Verlängerung mit Superstar Kylian Mbappé (23) und der anstehenden Entlassung von Trainer Mauricio Pochettino, die die Pariser laut ‚L’Équipe‘ zwischen 15 und 20 Millionen Euro kosten wird. Die Verpflichtung eines neuen Übungsleiters kostet ebenfalls. Und so bleibt PSG, das zumindest mit einem Auge Richtung Financial Fairplay schielen muss, weniger Geld als gewohnt.

Campos‘ Fünferlisten

Campos, der sich einen Ruf als Talente-Entdecker erarbeitet hat, wird das nicht stören. Laut ‚L’Équipe‘ hat der 57-Jährige damit begonnen Listen, mit jeweils fünf potenziellen Neuzugängen für jede vakante Kaderstelle zu erstellen. Für die Innenverteidigung habe Campos Milan Skriniar (27/Inter Mailand) und Sven Botman (22/Lille) ausgemacht.

Gesucht wird zudem ein Sechser. Den Kampf um Wunschspieler Aurélien Tchouameni (22/AS Monaco) hat PSG aber bereits gegen Real Madrid verloren. Nach Alternativen wird gefahndet. Für die Position im offensiven Mittelfeld haben die Pariser nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato Lovro Majer (24/Stades Rennes) auf dem Zettel.

Laut ‚L’Equipe‘ sucht Campos auch nach einem neuen Stürmer. Priorität genieße die Neuner-Position in den Kaderplanungen aber nicht, da ohnehin zunächst ein Torjäger gehen müsste – Mauro Icardi (29) wäre ein Kandidat. Als Nachfolger denke PSG über Ginaluca Scamacca (23) nach. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ will der Serie A-Vertreter aber 50 Millionen Euro für den fünffachen italienischen Nationalspieler. Zu viel für PSG.