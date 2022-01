Treffen mit Raiola: Barça läutet den Transfermarkt ein

Beim FC Barcelona soll sich vieles zum Guten wenden in den kommenden Monaten. Ganz wesentlich, um wieder in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen, ist ein erfolgreicher Transfermarkt. Großes Interesse besteht an Alvaro Morata (29), der möglichst schon im Winter kommen soll.

Mittelfristig steht die Personalie Erling Haaland (21) ganz oben auf der Agenda. Zu diesem Zweck trifft sich Barça-Boss Mateu Alemany laut einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ mit Berater-Guru Mino Raiola, der unter anderem den norwegischen Torjäger von Borussia Dortmund vertritt.

Weitere Gespräche sollen nach Wunsch der Katalanen dazu führen, dass sich Haaland im Sommer für den FC Barcelona entscheidet, auch wenn momentan andere Klubs wie Real Madrid oder englische Vertreter die Nase vorne zu haben scheinen.

Mazraoui im Fokus

Ein weiterer interessanter Spieler, für dessen Transferthemen sich Raiola verantwortlich zeichnet, ist Noussair Mazraoui. Im Falle des 24-jährigen Rechtsverteidigers von Ajax Amsterdam tritt Raiola als Vermittler auf.

Mazraouis Vertrag endet im Sommer, spätestens dann soll der Marokkaner im Camp Nou aufschlagen – und Sergiño Dest ersetzen, der wiederum beim FC Bayern ganz hoch im Kurs steht. Wieder einmal nimmt Raiola also ganz entscheidenden Einfluss auf den internationalen Transfermarkt.