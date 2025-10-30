Roma will kompletten Sturm austauschen

Trotz der Punktgleichheit mit Tabellenführer SSC Neapel will die AS Rom ihren Angriff austauschen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ stehen Artem Dovbyk (28) und Evan Ferguson (21) in der italienischen Hauptstadt vor dem Aus, da beide nach den ersten neun Serie A-Partien gemeinsam nur zwei Tore und zwei Vorlagen vorzuweisen haben.

Während Dovbyk, der vor rund einem Jahr für rund 30 Millionen Euro vom FC Girona in die ewige Stadt gewechselt war, zum Verkauf stehen dürfte, ist Ferguson von Brighton & Hove Albion ausgeliehen und konnte sich bislang nicht für eine Festverpflichtung empfehlen. Als Wunschspieler von Trainer Gian Piero Gasperini gilt Joshua Zirkzee (24), den Manchester United jedoch trotz geringer Einsatzzeiten im Kader behalten möchte. Ebenfalls in der engeren Auswahl stehen Arnaud Kalimuendo (23) von Nottingham Forest, Promise David (24) von Union St. Gilloise, Mateo Pellegrino (24) von Parma Calcio sowie Jeff Ekhator (18) vom FC Genua.