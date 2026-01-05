Menü Suche
Interner Neuzugang für City

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Pep Guardiola und Manchester City reagieren auf den langen Ausfall von Josko Gvardiol (23). Laut Fabrizio Romano wird die Leihe von Max Alleyne zum FC Watford abgebrochen. In der Championship war der 20-Jährige unangefochtener Stammspieler.

Bei City wird Alleyne wohl eher als Backup fungieren. Der englische U21-Nationalspieler kann im Abwehrzentrum sowohl die rechte als auch die linke Seite bespielen und bietet Guardiola somit einige Optionen. In John Stones (31) fällt neben Gvardiol ein weiterer Abwehrspieler lange aus.

