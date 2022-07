Pastore bleibt in La Liga

Am Stichtag hat Javier Pastore seine Zusammenarbeit mit dem FC Elche noch einmal verlängert. Der spanische Erstligist verkündet, dass der argentinische Routinier einen neuen bis 2023 datierten Vertrag unterschrieben hat. Das bisherige Arbeitspapier des 33-Jährigen war in der Nacht auf Freitag ausgelaufen.

Pastore heuerte im vergangenen Sommer in Elche an. Mit den Franjiverdes erreichte er den 14. Tabellenplatz in La Liga. In 13 Partien stand der argentinische Spielmacher auf dem Platz, eine Torbeteiligung gelang ihm nicht.