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Dieser Star will zurück zu Barça

von Remo Schatz - Quelle: Sport
João Félix im Trikot von Al-Nassr @Maxppp

João Félix (26) würde gerne zum FC Barcelona zurückkehren und hat Jorge Mendes in Alarmbereitschaft versetzt. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat der Starberater bereits Kontakt zu den Blaugrana aufgenommen, um einen möglichen Transfer im kommenden Sommer auszuloten.

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Im vergangenen Jahr hatte der portugiesische Angreifer den FC Chelsea verlassen, um sich Al Nassr anzuschließen. Nach der Spielzeit läuft der Vertrag in Saudi-Arabien aus, was ihn für Barça attraktiv machen soll. Die Katalanen sind zwar in der Offensive eher überbesetzt, neben dem ablösefreien Transfer soll Félix aber auch mit einer Gehaltsreduzierung wuchern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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