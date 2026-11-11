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Premier League

United einigt sich mit Carrick-Nachfolger

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
1 min.
Mauricio Pochettino ist aktueller Nationalcoach der USA. @Maxppp

Bei Manchester United ist man offenbar für den Fall einer Entlassung von Michael Carrick gewappnet. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, verhandelten die Bosse der Red Devils am Dienstag ausführlich mit den Vertretern von Mauricio Pochettino und einigten sich dabei auf die Rahmenbedingungen einer Anstellung im Old Trafford. Eine Einigung diesbezüglich soll keine Probleme darstellen.

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Kontakt zum US-Verband wurde aber noch nicht hergestellt. Dem Vernehmen nach ist im Vertrag des Argentiniers eine Ausstiegsklausel über umgerechnet neun Millionen Euro verankert. Dementsprechend würde auch das keine große Hürde für den Premier League-Klub darstellen. Pochettino würde auch seine Assistenztrainer mitbringen, dementsprechend wären weitere Entschädigungszahlungen fällig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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