Spannendes Modell: Köln bietet für Inter-Stürmer

Einige Kaderlücken hat der 1. FC Köln schon geschlossen, unter anderem ein externer Goalgetter soll aber noch den Weg ans Geißbockheim finden. Einen spannenden Kandidaten haben die Verantwortlichen neben Mateusz Zukowski (24/1. FC Magdeburg) in Italien erspäht.

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Laut ‚Sky Italia‘ interessieren sich die Kölner sehr für den erst 18-jährigen Jamal Iddrissou. Bei Inter Mailand habe man sogar wegen einer Leihe samt Kaufoption über sieben bis acht Millionen Euro angefragt, das Angebot wurde aber zunächst abgelehnt.

Hintergrund ist, dass die Nerazzurri nicht den Zugriff auf den 1,88 Meter großen Rechtsfuß verlieren wollen. Stattdessen dränge Inter auf eine Rückkaufoption, diese soll sich für 2027 auf 15 Millionen und für 2028 auf 18 Millionen Euro belaufen. Offen bleibt, ob sich der FC auf ein solches Transfermodell einlassen würde.

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Iddrissou ist italienischer U19-Nationalspieler und hat dem Bericht zufolge auch den VfL Wolfsburg sowie den FC Brentford auf den Plan gerufen. Für diverse Mailänder U-Teams stellte er schon seine Treffsicherheit unter Beweis, jetzt will er seine Entwicklung auf Profiniveau fortsetzen.