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Bundesliga

BVB-Abschied: Couto-Verhandlungen gestartet

Bei Borussia Dortmund hat Yan Couto keinen leichten Stand. Dem Brasilianer winkt ein Ausweg.

von Dominik Sandler - Quelle: Matteo Moretto
1 min.
Yan Couto schirmt den Ball ab @Maxppp

Zu Saisonbeginn wirkte es so, als wäre Yan Couto endlich bei Borussia Dortmund angekommen. An den ersten sechs Spieltagen stand Couto insgesamt fünfmal in der Startelf und steuerte ein Tor und eine Vorlage bei.

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Vor allem in der Rückrunde war der rechte Schienenspieler unter Niko Kovac dann aber immer häufiger außen vor. Die ‚Bild‘ hatte schon vor einigen Wochen berichtet, dass eine Trennung im Raum stehe. Jetzt wagt ein Interessent einen konkreten Vorstoß. Wie Matteo Moretto berichtet, verhandelt Como 1907 über einen Transfer des 24-Jährigen.

Beim italienischen Erstligisten hätte Couto wie beim BVB die Möglichkeit, in der kommenden Saison Champions League zu spielen. Fraglich ist allerdings, ob das Team von Cesc Fàbregas bereit ist, für den Brasilianer tief in die Tasche zu greifen. Insgesamt überwies Dortmund 25 Millionen Euro an Manchester City.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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