Auf Tresoldis Spuren: Hannover bindet Nachwuchstalent

Hannover 96 hat Denis Husser langfristig an den Verein gebunden. Wie die Niedersachsen mitteilen, wird der Vertrag des 17-Jährigen an dessen 18. Geburtstag am 19. September in einen Profivertrag umgewandelt. „Denis hat bei uns in der 96-Akademie eine sehr gute Entwicklung genommen. Er bringt extrem viel mit, was ein guter Stürmer braucht. Er hat gute physische Voraussetzungen, einen guten Instinkt und weiß, wo das Tor steht“, so 96-Spordirektor Marcus Mann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ähnlich wie bei Husser ist der Zweitligist auch beim mittlerweile 20-jährigen Nicolò Tresoldi verfahren, der inzwischen fester Bestandteil des Profikaders ist. Husser spielt in der deutschen U18-Nationalmannschaft und ist seit diesem Kalenderjahr bei der Zweitvertretung von Hannover in der 3. Liga am Ball. „Wir sehen in ihm viel Potenzial, aber er ist auch erst 17 Jahre jung. Gerade macht er seine ersten Pflichtspiele im Herrenbereich. Wir werden bei ihm nichts überstürzen und ihn weiterhin peu à peu behutsam aufbauen“, so Mann.