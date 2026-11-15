Ist Freiburgs Rekordzugang auch der Königstransfer?

Bisherige Leistung: 4/6

Nach zwei groben Schnitzern stabilisierte sich der Schlussmann zuletzt wieder. Mit nur zehn Gegentoren aus neun Partien stellt Backhaus mit dem SC die drittbeste Defensive der Liga.

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Potenzielle Leistung: 6/6

In der vergangenen Saison gehörte er beim SV Werder Bremen zu den wenigen Lichtblicken, zudem birgt er aufgrund seines jungen Alters weiterhin enormes Potenzial. Deshalb wird der deutsche U21-Nationalspieler vereinzelt sogar schon als perspektivischer Kandidat für den A-Kader gehandelt.

Preis/Leistung: 4/6

Zwölf Millionen Euro investierte der SC Freiburg in die neue Nummer eins. Damit ist Backhaus der teuerste Zugang der Vereinsgeschichte. Diesem Standing kann er erst gerecht werden, wenn er seine Leistungen konstant auf dem Platz zeigt.

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Erwartungen erfüllt: 4/6

Der 22-Jährige wurde vorsorglich als Nachfolger für den abwanderungswilligen Noah Atubolu (24/Eintracht Frankfurt) geholt. Den Job erfüllt Backkhaus bisher abgesehen von wenigen Unsicherheiten sehr ordentlich.

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Wiederverkaufswert: 6/6

Seine Entwicklung ist längst noch nicht abgeschlossen, insofern scheint gut möglich, dass Backhaus eines Tages mit deutlichem Gewinn weiterverkauft wird. Unter anderem seine Laufbahn beim DFB wird diesbezüglich richtungsweisend sein.

Taktischer Fit: 5/6

Sowohl im Spielaufbau als auch in der Strafraumbeherrschung passt Backhaus super in das System von SC-Trainer Julian Schuster. Kann er die kleinen Unsicherheiten abstellen, gibt es auch hier volle Punktzahl.

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