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Bundesliga

Schalke 04: Muslic mit emotionalem Appell

von Fabian Ley
3 min.
Schalke-Coach Miron Muslic @Maxppp

Miron Muslic hat an den Zusammenhalt und die Resilienz beim FC Schalke 04 appelliert. Unter einem Instagram-Post schreibt der Cheftrainer des kriselnden Bundesligisten: „Gegen alle Widrigkeiten. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir Herausforderungen meistern, die uns niemand zutraut. Leiden und gegen Widerstände ankämpfen, ist Teil unserer Geschichte. Genauso wie Standhaftigkeit, Widerstandsfähigkeit und immer wieder aufstehen. Schalker, wir packen das. Gemeinsam. Versprochen.“

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Seit nunmehr sieben Pflichtspielen sind die Königsblauen sieglos, zuletzt musste man sich trotz einer ordentlichen Leistung mit 1:2 bei der TSG Hoffenheim geschlagen geben. Darüber hinaus plagen Schalke zahlreiche Verletzungssorgen. Gegen die TSG verletzte sich Robin Gosens (32) bei einem Zusammenprall mit S04-Keeper Loris Karius (33), der Linksverteidiger fällt vorerst aus. Trotz alledem spricht Coach Muslic den Anhängern nun Mut zu.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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