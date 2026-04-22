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Atubolu-Nachfolge: Weitere Kandidaten aufgetaucht

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
1 min.
Noah Atubolu im Training @Maxppp

Der SC Freiburg muss sich immer konkreter mit einem Abschied von Noah Atubolu beschäftigen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass die Berater des Torhüters einen Wechsel in diesem Sommer forcieren. Da der Vertrag des 23-Jährigen im kommenden Jahr ausläuft, kann nur noch jetzt eine ordentliche Ablöse generiert werden. Brighton & Hove Albion sowie der AC Mailand sollen interessiert sein.

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Da der Abschied naht, beschäftigt sich der Sport-Club mit einer Reihe von potenziellen Nachfolgern. Bereits bekannt sind Mio Backhaus (22/Werder Bremen), Nahuel Noll (23/verliehen von der TSG Hoffenheim an Hannover 96) und Florian Hellstern (18/VfB Stuttgart). Das Fachmagazin bringt außerdem Dennis Seimen (20/verliehen vom VfB Stuttgart an den SC Paderborn) und Kjell Scherpen (26/Union St. Gilloise) als Kandidaten ins Spiel. Letztgenannter war erst im vergangenen Sommer für zwei Millionen Euro von Brighton nach Belgien gewechselt und macht dort mit starken Leistungen die Breisgauer auf sich aufmerksam.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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