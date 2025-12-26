Deutsche Klubs wollen Neuentdeckung Ferrah

Außenstürmer Ichem Ferrah (20), momentan vom OSC Lille an den niederländischen Zweitligisten SC Cambuur verliehen, hat Interesse in Deutschland geweckt. Der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato zufolge haben Vertreter aus der Bundesliga angeklopft. Auch Klubs aus der Ligue 1, der Eredivisie und der Jupiler Pro League befinden sich im Rennen um Ferrah.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der wendige Linksfuß begeistert mit starken Dribblings und immer größerer Zielstrebigkeit. Vier Treffer und fünf Vorlagen in 18 Partien lautet seine bisherige Saisonbilanz. Im kommenden Sommer kehrt Ferrah zunächst nach Lille zurück. Weil sein Vertrag bei den Doggen aber nur noch bis 2027 datiert ist, wird ein Wechsel immer wahrscheinlicher.