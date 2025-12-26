Menü Suche
Kommentar
Eredivisie

Deutsche Klubs wollen Neuentdeckung Ferrah

von Tobias Feldhoff - Quelle: Foot Mercato
1 min.
Ichem Ferrah in Jubelpose @Maxppp

Außenstürmer Ichem Ferrah (20), momentan vom OSC Lille an den niederländischen Zweitligisten SC Cambuur verliehen, hat Interesse in Deutschland geweckt. Der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato zufolge haben Vertreter aus der Bundesliga angeklopft. Auch Klubs aus der Ligue 1, der Eredivisie und der Jupiler Pro League befinden sich im Rennen um Ferrah.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der wendige Linksfuß begeistert mit starken Dribblings und immer größerer Zielstrebigkeit. Vier Treffer und fünf Vorlagen in 18 Partien lautet seine bisherige Saisonbilanz. Im kommenden Sommer kehrt Ferrah zunächst nach Lille zurück. Weil sein Vertrag bei den Doggen aber nur noch bis 2027 datiert ist, wird ein Wechsel immer wahrscheinlicher.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Bundesliga
Cambuur
Ichem Ferrah

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Bundesliga Bundesliga
Cambuur Logo SC Cambuur
Ichem Ferrah Ichem Ferrah
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert