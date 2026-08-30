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Bundesliga

29-Millionen-Paket: Nächste RB-Überraschung im Anflug

RB Leipzig steht vor einem Doppelschlag. Auch Neil El Aynaoui befindet sich im Anflug auf die Sachsen.

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Neil El Aynaoui mit dem Ball @Maxppp

Marc Guiu (20) befindet sich auf dem Sprung. RB Leipzig sichert sich die Dienste des Chelsea-Stürmers für weniger als 20 Millionen Euro. Jetzt tätigen die Sachsen den nächsten überraschenden Blitz-Transfer.

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Die Rede ist von Neil El Aynaoui (25), der erst im vergangenen Jahr für 23,5 Millionen Euro vom RC Lens zur AS Rom gewechselt war. Laut Fabrizio Romano steht der Wechsel des zentralen Mittelfeldspielers in die Bundesliga unmittelbar bevor.

Es handelt sich um eine Leihe, die zwischen den Vereinen vereinbart wurde. Für den einjährigen Aufenthalt zahlt RB eine Gebühr in Höhe von vier Millionen Euro. Im Anschluss können die Leipziger den marokkanischen Nationalspieler (22 Länderspiele) per Kaufoption für 25 Millionen Euro festverpflichten. Der zuletzt gehandelte Marc Casadó (22) vom FC Barcelona sei dagegen kein Thema mehr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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