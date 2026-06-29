Rasmus Kristensen (28) verlässt Eintracht Frankfurt in Richtung dänische Heimat. Für fünf bis sechs Millionen Euro wechselt der Rechtsverteidiger zum FC Midtjylland. Einen potenziell mittelfristigen Nachfolger hat die Eintracht bereits an der Angel.

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Die ‚Bild‘ berichtet, dass Ouassim Karada zum Bundesligisten wechselt. Eine Einigung mit den Kickers Offenbach haben die Adlerträger bereits erzielt, die Unterschrift soll in den nächsten Tagen erfolgen. 300.000 Euro fließen demzufolge nach Offenbach.

Auf lange Sicht ist Karada in Frankfurt bei den Profis eingeplant. Wahrscheinlich sei zunächst jedoch, dass der 20-Jährige in der kommenden Saison verliehen wird. Für Offenbach kam der Rechtsfuß in der vergangenen Saison 35 Mal zum Einsatz, dabei erzielte er ein Tor und bereitete acht weitere vor.