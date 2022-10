Chelseas Mittelfeldjuwel: Chukwuemekas erstes Ausrufezeichen

Viel Zeit, sich beim FC Chelsea zeigen zu können, bekam Carney Chukwuemeka bislang nicht. Vier mickrige Minuten absolvierte der Youngster und musste sich bis zum gestrigen Abend in Geduld üben. Gegen den FC Brentford (0:0) durfte der Mittelfeldspieler für 28 Minuten ran und wusste durchaus Akzente zu setzen.

Der Teenager, der am heutigen Donnerstag seinen 19. Geburtstag feiert, agierte neben Christian Pulisic auf einer der offensiven Halbpositionen hinter der einzigen Spitze Kai Havertz. Chukwuemeka zeigte Einsatz, eroberte mehrere Bälle in Strafraumnähe und war häufig in Ballnähe zu finden. Zum Ende des Spiels hatte der Rechtsfuß sogar die Chance auf den Siegtreffer, aber David Raya parierte dessen Schuss auf den kurzen Pfosten.

Nach der Partie lobte Trainer Graham Potter das Mittelfeldtalent in höchsten Tönen: „Wenn man sich seine Attribute ansieht, ist er ein großer, kräftiger Junge, der rennen und den Leuten davonlaufen kann. In einem Spiel wie gegen Brentford ist man oft in Zweikämpfe verwickelt und braucht Körperlichkeit, und ich fand, dass er und Christian (Pulisic, Anm. d. Red.) ihre Sache gut gemacht haben, als sie ins Spiel kamen. Sie haben das Spiel beeinflusst. Das war einfach der Gedanke.“

Der Langzeitplan

Für Chukwuemeka, der Chelsea seit Kindesbeinen in seinem Herzen trägt, jedoch bei Aston Villa seine fußballerische Ausbildung genoss, ging ein Traum in Erfüllung. „Es ist ein tolles Gefühl, für den Verein zu spielen, den ich als Kind unterstützt habe“, sagte der gebürtige Österreicher nach dem Brentford-Spiel und hofft, dass sein Einsatz „hoffentlich der erste von vielen“ war. Das ist auch die Vision des Klubs von der Stamford Bridge.

Bei Chelsea hofft man, dass Chukwuemeka langfristig die Fäden im Mittelfeld zieht. Der englische U20-Nationalspieler war im Sommer gefragt: Der AC Mailand, der FC Barcelona und Borussia Dortmund hatten dem Vernehmen nach die Fühler nach dem Energie-Paket ausgestreckt. Am Ende erhielten die Blues für 18 Millionen Euro den Zuschlag für den begehrten Youngster, der trotz seiner überschaubaren Profierfahrung von bislang 18 Premier League-Spielen ein ansprechendes Gesamtpaket mitbringt.

Chukwuemekas Perspektive an der Stamford Bridge ist trotz des guten Auftritts in dieser Saison ungewiss. Denn noch ist das Mittelfeld gerade auf den zentralen Positionen überladen mit guten Akteuren. Das muss derzeit auch Sommerneuzugang Denis Zakaria am eigenen Leib erfahren. Der ebenfalls 19-jährige Cesare Casadei wurde für 15 Millionen Euro von Inter Mailand geholt, muss aber Spielpraxis in der U23 sammeln.

Testlauf für 2023/24

Ab dem kommenden Sommer dürfte sich die Rolle von Chukwuemeka aber entscheidend ändern. Dann laufen die Verträge von N’Golo Kanté (31) und Jorginho (30) aus. Unter der neuen Klubführung sind längerfristige Verlängerungen mit Akteuren jenseits der 30 nicht in Stein gemeißelt. Chukwuemeka hat also noch etwas Zeit, sich bei Chelsea einen Platz an der Sonne zu sichern. Der Einstand ist ihm jedenfalls gelungen.