Hugo Larsson pausiert zurzeit mit einer Muskelverletzung, die er sich Mitte November bei der schwedischen Nationalmannschaft zugezogen hatte. Wenn er allerdings fit ist, ist Larsson unter Dino Toppmöller gesetzt. Der 21-Jährige stand in der vergangenen Saison in 28 Bundesligaspielen in der Startelf und hatte großen Anteil daran, dass Eintracht Frankfurt die Champions League erreichte. Auf persönlicher Ebene überzeugte er ebenfalls mit sechs Toren und zwei Vorlagen. 2024 wurde Larsson auch für den Golden Boy nominiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem der Schwede vor einigen Monaten heftig von Klubs aus Saudi-Arabien umworben wurde, peilt der zentrale Mittelfeldspieler gemeinsam mit den Hessen einen Transfer im kommenden Sommer an, wie ‚The Athletic‘ berichtet. Ein Wechsel in die Wüste scheint dabei unwahrscheinlich, denn Larsson erzählte im September, kurz nach Transferschluss, dass er „noch eine Weile in Europa spielen will.“

Seine guten Leistungen im Eintracht-Dress haben vielmehr europäische Spitzenvereine auf ihn aufmerksam gemacht. Sowohl in Deutschland, allen voran Bayern München, als auch in England haben die Topklubs den zwölffachen Nationalspieler auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Larsson besitzt in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2029. Um den talentierten Mittelfeldspieler loseisen zu können, müssten Interessenten eine Ablösesumme in Höhe von 50 bis 55 Millionen Euro bieten. Für die SGE könnte sich nach den Abgängen von Hugo Ekitiké (23) und Omar Marmoush (26) somit der nächste Geldregen ankündigen. Auch Nathaniel Brown (22), Jean-Mattéo Bahoya (20) und Can Uzun (20) zählen zu den Kandidaten für eine hohe Ablöse. Kumuliert erhofft sich die Eintracht weitere 220 Millionen Euro, allerdings dürfen nicht alle drei den Hut nehmen.