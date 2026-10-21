Dass mit Thijs Dallinga (26/Kreuzbandriss) und Ragnar Ache (28/Muskelfaserriss) gleich zwei wichtige Stürmer beim 1. FC Köln ausfallen, hat sich bemerkbar gemacht. Zumindest mit Ache können die Kölner bald wieder rechnen. Bei Dallinga sieht das anders aus. Den Niederländer planen die Kölner laut ‚Sport Bild‘ nicht mehr ein.

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Dem Fachmagazin zufolge rechnet der Bundesligist damit, dass die Leihgabe des FC Bologna bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung steht. Die Kaufoption über zehn Millionen Euro werde man deshalb auch nicht ziehen. Um den Verlust zu kompensieren, wollen die FC-Bosse im Januar einen neuen Stürmer verpflichten.

Hier nennt die ‚Sport Bild‘ zwei neue Namen, beide aus der Premier League. Als potenzielle Neuzugänge wurden demzufolge Callum Wilson (34) vom FC Brentford und Eddie Nketiah (27) von Crystal Palace ausgemacht. Beide spielen in den Plänen ihrer Klubs nur untergeordnete Rollen, überzeugten aber trotzdem beim Datenscouting in Köln.

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Süper Lig im Fokus

Einen Blick richte das Team um Sportgeschäftsführer Thomas Kessler und Kaderplaner Tim Steidten auch auf die großen Vereine der Süper Lig. Da die namhaften Vereine aus der Türkei in den vergangenen Jahren mächtig aufgerüstet haben, mussten einige Stars auf der Bank Platz nehmen. Unter Umständen bietet das eine Möglichkeit für die Domstädter, um zuzuschlagen.

Zur Debatte steht allerdings nur ein Schnäppchen-Leihgeschäft. Das Budget der Kölner ist begrenzt. Da das Gehalt von Dallinga ab dem 43. Krankheitstag nicht mehr vom Veren bezahlt werden muss, gibt es zumindest dahingehend Spielraum. Einfach wird die Suche nach einem treffsicheren Mittelstürmer vor allem im Winter aber nicht.