M‘gladbach: Zwei Abgänge stehen schon fest

Rouven Schröder kann und will bei Borussia Mönchengladbach keinen Stein auf dem anderen lassen. Eine der vielen Aufgaben des neuen Sportchefs ist es, sich mit den auslaufenden Verträgen im Profiteam zu beschäftigen.

Laut der ‚Bild‘ sind mittlerweile erste Entscheidungen gefallen. Demnach ist klar, dass Innenverteidiger Marvin Friedrich (29) und Stürmer Grant-Leon Ranos (22) keine neuen Arbeitspapiere erhalten. Spätestens im Sommer gehen sie also ablösefrei.

Offen sei noch, ob man Oscar Fraulo (21) nochmal einen Vertrag vorlegt. Bei Luca Netz (22) standen die Zeichen zwischenzeitlich schon klar auf Verlängerung – mittlerweile ist aber auch ein Verkauf im Januar denkbar. Das gilt übrigens auch für Friedrich und Ersatzkeeper und Kapitän Jonas Omlin (31/Vertrag bis 2027). Wie genau dann in den einzelnen Fällen verfahren wird, darf auch der Trainer mitentscheiden. Noch ist aber unklar, ob Interimscoach Eugen Polanski nach der Länderspielpause noch im Amt sein wird.