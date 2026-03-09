Hoffenheim verpflichtet Torjäger Vogt

Verschiedene Medien berichteten bereits über den bevorstehenden Transfer von Alessandro Vogt zur TSG Hoffenheim, nun haben die Kraichgauer die Verpflichtung des 20-jährigen Schweizers offiziell bekanntgegeben. Im Sommer wechselt der Torjäger vom FC St. Gallen zum Bundesligisten. Die TSG löst hierfür die Ausstiegsklausel in Vogts Vertrag aus, die dem Vernehmen nach bei 2,7 Millionen Euro liegt.

Der 1,88 Meter große Offensivspieler brach erst zu Saisonbeginn aus der U21 ins Profiteam durch und etablierte sich umgehend als wichtige Anlaufpunkt im Sturmzentrum. Nach der laufenden Spielzeit geht Vogt schon den nächsten Karriereschritt und heuert in Hoffenheim an.