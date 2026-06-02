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Offiziell Premier League

Neuer Klub wartet: Fulham verabschiedet Trainer Silva

von Lukas Weinstock - Quelle: fulhamfc.com
1 min.
Fulham-Coach Marco Silva @Maxppp

Marco Silva wagt im Sommer ein neues Abenteuer. Der portugiesische Übungsleiter hat sich nach offiziellen Vereinsangaben dazu entschieden, den FC Fulham mit Ablauf seines Vertrags zu verlassen. Seit seinem Amtsantritt führte er die Cottagers zurück in die Premier League und etablierte sie dort.

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Für Silva geht es aller Voraussicht nach zurück in die Heimat. Mit Benfica Lissabon hat der 48-Jährige dem Vernehmen nach eine Einigung erzielt. Dort würde er das Erbe von José Mourinho antreten, der seinerseits bereits bei Real Madrid unterschrieben hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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