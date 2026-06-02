Neuer Klub wartet: Fulham verabschiedet Trainer Silva

Marco Silva wagt im Sommer ein neues Abenteuer. Der portugiesische Übungsleiter hat sich nach offiziellen Vereinsangaben dazu entschieden, den FC Fulham mit Ablauf seines Vertrags zu verlassen. Seit seinem Amtsantritt führte er die Cottagers zurück in die Premier League und etablierte sie dort.

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We can confirm that Marco Silva will leave his role as Head Coach at Fulham this summer.



It’s a position that Silva has held for five years – a spell which was laden with success. — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 2, 2026

Für Silva geht es aller Voraussicht nach zurück in die Heimat. Mit Benfica Lissabon hat der 48-Jährige dem Vernehmen nach eine Einigung erzielt. Dort würde er das Erbe von José Mourinho antreten, der seinerseits bereits bei Real Madrid unterschrieben hat.