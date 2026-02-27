Menü Suche
Diaby zurück in die Bundesliga?

In Saudi-Arabien fand Moussa Diaby nicht sein Glück. Ergibt sich dadurch die Chance auf eine Rückkehr in die Bundesliga?

von Lukas Hörster - Quelle: TEAMtalk
Moussa Diaby wirbelte von 2019 bis 2023 auf der Außenbahn von Bayer Leverkusen. Nach 172 Spielen mit 49 Toren und 47 Vorlagen zog der Franzose weiter nach England. Aston Villa zahlte stolze 55 Millionen Euro Ablöse in Rheinland – nur um Diaby ein Jahr später für 60 Millionen nach Saudi-Arabien weiterzuverkaufen.

Dort spielt der 26-jährige Linksfuß immernoch für Al Ittihad (Vertrag bis 2029). Ein Winterwechsel zu Inter Mailand platzte zuletzt. Wie ‚TEAMtalk‘ berichtet, lebt die Idee einer Rückkehr nach Europa aber weiter.

Spuren gebe es nach wie vor nach Italien, England und Spanien. Als Interessenten aufgezählt werden der FC Chelsea, der FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Newcastle United und Atlético Madrid.

Zwei Spuren in der Bundesliga

Aus deutscher Sicht besonders spannend: Laut ‚TEAMtalk‘ verfolgen auch Borussia Dortmund und RB Leipzig die Situation um Diaby aufmerksam. Dass es am Ende tatsächlich zu einem Bundesliga-Comeback kommt, ist angesichts der wirtschaftlich potenten Konkurrenz jedoch unwahrscheinlich. Im Winter stand eine Leihe samt Kaufoption über 35 Millionen Euro im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
